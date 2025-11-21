خیر سبزواری مجموعه‌ای از تجهیزات پزشکی را به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) سبزوار اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سبزوار گفت: این تجهیزات شامل چهار دستگاه اکسیژن‌ساز، سه ویلچر، دو دستگاه بای‌پپ و یک دستگاه ساکشن است که با هدف کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌های کم‌ برخوردار و تأمین نیاز فوری بیماران تنفسی، سالمندان و افراد کم‌توان در اختیار این نهاد قرار گرفت.

گلی با اشاره به نقش مؤثر خیران در بهبود خدمات حمایتی افزود: این تجهیزات برای بیماران دارای مشکلات تنفسی و کم‌توان جسمی از ضروری‌ ترین اقلام بوده و در کوتاه‌ ترین زمان بین افراد واجد شرایط توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: بسیاری از مددجویان این نهاد توان تأمین چنین لوازمی را ندارند و مشارکت خیران می‌تواند روند درمان آنها را تسهیل و بخشی از فشار مالی خانواده‌ها را جبران کند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سبزوار گفت: فرآیند ارزیابی نیاز بیماران آغاز شده و تجهیزات بزودی در میان اولویت‌ها توزیع خواهد شد. این نهاد همچنین از خیران دعوت کرد تا با ادامه مشارکت، در کاهش مشکلات درمانی خانواده‌های نیازمند سهیم باشند.