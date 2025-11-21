حاج محمدعلی راه نورد، پدر شهید والامقام احمد راه نورد در شهرستان دزفول استان خوزستان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حاج محمدعلی راه نورد، پدر شهید "احمد راه نورد روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این پدر گرانقدر روز جمعه ۳۰ آبان‌ماه ساعت ۹ و ۳۰ صبح در گلزار شهدای شهیدآباد با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار شد.

شهید احمد راه نورد متولد ۱۳۵۳ در ۱۸ اسفند ۱۳۶۳ در اثر اصابت موشک به دزفول به فیض شهادت نائل آمد و مزار مطهرش در گلزار شهدای شهیدآباد است.