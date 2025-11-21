به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم شهرستان‌های میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سهم این سه شهرستان از پروژه‌های ملی کم و ناچیز است، گفت: در این باره نیاز است مدیران پروژه جدید تعریف و برای جذب اعتبارات ملی تلاش کنند.

علی احمدی در جلسه شورای اداری شهرستان باروق با تاکید بر اینکه همه مسئولان با اتحاد و همدلی برای پیشرفت و توسعه شهرستان‌های میاندوآب، باروق و چهاربرج تلاش کنند، گفت: بنده با لحاظ عدالت در حق سه شهرستان، امورات آنها را پیگیری می‌کنم.

وی با بیان اینکه امسال در شهرستان باروق ۵۸ هزار مترمربع آسفالت‌ریزی معابر روستا‌ها اجرا شده که در برخی روستا‌ها بی‌سابقه است، اظهار کرد: خوشبختانه کار‌های خوبی در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری شروع شده و از این پس در هر سه شهرستان با توجه به علاقمندی و اعلام آمادگی صاحبان‌سرمایه شاهد اجرای طرح‌های خوبی خواهیم بود.

وی همچنین با تقدیر از اداره صمت باروق گفت: در ارتباط با سرمایه‌گذاری اقدامات خوبی نیز در این شهرستان شروع شده و بزودی بزرگترین واحد فرآوری محصولات معدنی با سرمایه‌گذاری هزار میلیاردی آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت از نظر مالی در تنگنا قرار دارد، گفت: تنها حوزه‌ای که می‌تواند در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری و تولید را رونق دهد بخش خصوصی است.

احمدی ادامه داد: با اینکه امسال بودجه استان نسبت به سال‌های قبل ۲ برابر شده ولی باز هم قابل قبول نیست و علت آن هم به عملکرد مدیران استانی و شهرستانی ارتباط دارد که باید پروژه جدید تعریف کنند.

نماینده مردم میاندوآب، باروق و چهاربرج افزود: اختصاص بودجه بر مبنای تعداد پروژه است و متاسفانه در حوزه ما تنها ۲ پروژه جاده سرچم و بیمارستان ۳۵۰ تخت‌خوابی میاندوآب ملی وجود داشت، به همین خاطر مدیران اداره‌ها، برای تعریف پروژه جدید تلاش کنند، چون یکی از دلایلی که باعث شده رقم بودجه در برخی استان‌ها بیشتر باشد تعریف پروژه‌های جدید است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته بسیج گفت: امروز بسیج فراتر از مرز‌ها گسترش یافته و محدود به مرز‌های جمهوری اسلامی ایران نیست.

احمدی اظهار کرد: اولین پیام حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ در ایجاد بسیج مستضعفان تشکیل هسته‌های مقاومت در جهان بود و اندیشه امام (ره) در خصوص بسیج یک استراتژی جهانی بود که این انقلاب باید به جهان صادر شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه مسؤلیت وظیفه سنگینی ایت و صداقت در مسئولیت منجر به عاقبت به خیری می‌شود، گفت: میز ریاست ماندگار نیست ولی مهم آن است که از این فرصت برای کسب رضای خداوند، به نفع مردم استفاده شود.