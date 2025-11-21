تلفن همراه با تسخیر اوقات فراغت مردم، به رقیبی بی‌مانند برای کتاب تبدیل شده و جایگاه مطالعه را در سبد خانوار ایرانی، تضعیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر انجمن خیران کتابخانه‌ساز همدان گفت: در مجموع ۱۲۰ کتابخانه در استان همدان فعال است و همدان در مقایسه با برخی استان‌های دیگر موفق بوده، اما هنوز به حد مطلوب نرسیده‌ایم و نیازمند توسعه بیشتری هستیم.

مسعود میدانچی افزود: مردم در امر کتابخانه‌سازی اهتمام دارند و این امر، هم به صورت ساخت کامل کتابخانه (زمین و ساختمان) و هم به صورت مشارکتی انجام می‌شود.

او با اشاره به مشکلات موجود تاکید کرد: در برخی نقاط استان با کمبود کتابخانه مواجهیم، امسال در روستای ملابداغ حضور یافتیم که با وجود جمعیت قابل توجه و داشتن دبیرستان، فاقد کتابخانه بود که مدیرکل امور کتابخانه‌های استان همدان قول مساعد برای ساخت کتابخانه در آن روستا را داده است.

مدیر انجمن خیران کتابخانه‌ساز استان همدان بر لزوم ترویج فرهنگ اهدای کتاب در جامعه تأکیدکرد و افزود: باید به جای هدایای کم‌فایده، کتاب اهدا شود، همچنین دولت می‌تواند با اختصاص یارانه به تولید کتاب، امکان دسترسی به کتاب با قیمت مناسب را فراهم کند.

میدانچی حمایت از نویسندگان و مولفان را ضروری دانست و گفت: باید با خرید کتاب، بار دوش نویسندگان و ناشران را سبک کنیم.

او از کتاب‌های خاک‌خورده و یا داخل کارتن در کتابخانه‌های استان یاد کرد و افزود: تلفن همراه با تسخیر اوقات فراغت مردم، به رقیبی بی‌مانند برای کتاب تبدیل شده و جایگاه مطالعه را در سبد خانوار ایرانی به شدت تضعیف کرده است.

میدانچی تاکید کرد: باید مجدانه درجهت ارتقاء فرهنگ اهدای کتاب در جامعه بیش از پیش گام برداریم، و با قرارگیری کتابخانه‌ها درمسیر زندگی مردم درجهت بهسازی ارتباط مردم با کتاب تلاش کنیم.