پاکستان و مجارستان با امضای یک تفاهمنامه همکاری آموزشی برای گسترش فرصتهای تحصیلی و بورسیههای دانشگاهی توافق کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «وی نیوز»، «اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه چهارمین مجمع وزرای خارجه اتحادیه اروپا و حوزه هند و اقیانوس آرام بدر بروکسل با «پیتر سجییارتو» همتای مجارستانی خود دیدار و گفتوگو کرد.
طرفین در این دیدار ضمن بررسی راهکارهای تقویت همکاری در حوزههای مختلف دو جانبه یک تفاهم نامه در زمینه همکاریهای آموزشی در چارچوب برنامه بورسیه «استیپندیوم هانگریکوم» را برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ امضا کردند.
این تفاهمنامه که محور اصلی آن تقویت همکاریهای آموزشی و افزایش سهمیه دانشجویان پاکستانی در دانشگاههای مجارستان است، امکان دسترسی گستردهتر جوانان پاکستانی به بورسیههای معتبر اروپایی را فراهم خواهد کرد.
طبق اعلام وزارت خارجه پاکستان طرفین در این نشست ضمن بررسی حوزههای مختلف روابط دوجانبه، از جمله همکاریهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و تبادلات مردمی، درباره مسائل منطقهای و بینالمللی نیز تبادل نظر کرده و بر اهمیت تداوم هماهنگی در مجامع بینالمللی تاکید داشتند.