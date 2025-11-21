پخش زنده
نشست هماهنگی مسابقات گروه D فوتبال مقدماتی جام ملتهای کمتر از ۱۷ سال آسیا صبح امروز (جمعه) برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست هماهنگی مسابقات گروه D مقدماتی فوتبال جام ملتهای کمتر از ۱۷ سال آسیا امروز از ساعت ۱۰ به وقت محلی در هتل «ویواناتا» شهر احمدآباد هند برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان تیمهای هند، ایران، فلسطین، چین تایپه و لبنان حضور داشتند.
از تیم نوجوانان ایران، یوسف جعفری (مدیر تیم)، پدرام خداقلیزاده (پزشک)، محمد پالیزپیشه (مدیر رسانهای) و امید عرب (مدیر پشتیبانی) در جلسه شرکت کردند.
طبق هماهنگیهای انجامشده، شاگردان ارمغان احمدی در دیدارهای مقابل چین تایپه، فلسطین و هند با پیراهنهای یکدست سفید به میدان میروند. در این مسابقات، چین تایپه و هند با لباس آبی و فلسطین با لباس قرمز مقابل ایران قرار خواهند گرفت. همچنین دروازهبان ایران در بازی با چین تایپه و هند پیراهن مشکی و در دیدار با هند پیراهن آبی بر تن خواهد داشت.
تیم ایران در دیدار برابر لبنان از لباس یکدست قرمز استفاده میکند و تیم لبنان با لباس سفید بازی خواهد کرد. در این مسابقه، دروازهبان ایران نیز با پیراهن آبی درون دروازه قرار میگیرد.
برنامه بازیهای تیم نوجوانان در این مرحله از مسابقات به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)
چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
چهارشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر)
ایران _ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
جمعه ۲۸ نوامبر (۷ آذر)
فلسطین _ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی (۱۴:۳۰ به وقت تهران)
یکشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر)
ایران _ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی (۱۷:۳۰ به وقت تهران)