روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار مطلبی به تحریف سخنان سخنگوی سپاه در برخی رسانهها واکنش نشان داد و اعلام کرد: سردار نائینی نگفته ایران در وضعیت جنگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مطلب روابط عمومی کل سپاه آمده:
امروز بخشی از صحبتهای سردار نائینی در جمع دانشجویان بهصورت ناقص منتشر شد و بعضی رسانهها اینطور القا کردند که او گفته «کشور در وضعیت جنگی است».
اما اصل ماجرا چیست؟
سخنگوی سپاه تأکید کرده نیروهای مسلح باید همیشه فرض وقوع جنگ را در نظر داشته باشند و از خوشبینی نسبت به شرایط منطقه پرهیز کنند.
او با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشور گفت «فرماندهان اصلی در ۵ ماه اخیر شبانهروز درحال فعالیتاند، چون فرض ما این است که هر لحظه ممکن است جنگ رخ بدهد»؛ در واقع این یعنی آمادگی دائمی نه اعلام وضعیت جنگی.
سردار نائینی همچنین توضیح داد: «راهبرد دشمن این است که ایران را در وضعیت نه جنگ و نه صلح نگهدارد تا جامعه منفعل و بیثبات شود و حرکت اساسی در کشور شکل نگیرد.»