پخش زنده
امروز: -
نمایش صحنهای «مسافر آخر» همزمان با ایام فاطمیه بهمدت پنج روز در ارومیه اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه، نمایش صحنهای «مسافر آخر» همزمان با ایام فاطمیه بهروی صحنه میرود.
این نمایش ازامروز به مدت پنج روز در تالار شمس ارومیه اجرا میشود و کارگردانی این نمایش را مهدی بخشی و حجت شریفی به عهده دارند که حامد صفاری و فرهاد شیرزاد نیز مداحان این نمایش صحنهای خواهند بود.
«مسافر آخر» با هدف ترویج فرهنگ عاشورا و ایام فاطمیه، ایجاد فضای معنوی و روحانی در ایام فاطمیه، تقویت ارتباط بین هنر و دین، ایجاد فرصتی برای تفکر و تأمل در معانی فلسفی و دینی زندگی حضرت فاطمه (س) اکران میشود.
اجرای اول این نمایش صحنهای ساعت ۱۶:۳۰ و اجرای دوم نیز ساعت ۱۹ خواهد بود.