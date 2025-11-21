به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه، نمایش صحنه‌ای «مسافر آخر» همزمان با ایام فاطمیه به‌روی صحنه می‌رود.

این نمایش ازامروز به مدت پنج روز در تالار شمس ارومیه اجرا می‌شود و کارگردانی این نمایش را مهدی بخشی و حجت شریفی به عهده دارند که حامد صفاری و فرهاد شیرزاد نیز مداحان این نمایش صحنه‌ای خواهند بود.

«مسافر آخر» با هدف ترویج فرهنگ عاشورا و ایام فاطمیه، ایجاد فضای معنوی و روحانی در ایام فاطمیه، تقویت ارتباط بین هنر و دین، ایجاد فرصتی برای تفکر و تأمل در معانی فلسفی و دینی زندگی حضرت فاطمه (س) اکران می‌شود.

اجرای اول این نمایش صحنه‌ای ساعت ۱۶:۳۰ و اجرای دوم نیز ساعت ۱۹ خواهد بود.