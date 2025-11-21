به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده پنجشنبه شب با حضور در منزل خانواده مرحوم محمد غراوی (شاوردی) در شهرستان شادگان، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع حادثه قرار گرفت و با بازماندگان این مرحوم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار ضمن ابراز همدردی، بر پیگیری قانونی و دقیق پرونده و برخورد با مسببان احتمالی تاکید کرد و با یادآوری دستوراتی که پیش‌تر برای بررسی کامل ابعاد حادثه و برخورد با مسببان و خاطیان صادر شده بود، تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده باید از طریق مراجع ذی‌صلاح، با دقت، سرعت و بدون هیچ‌گونه اغماضی پیگیری شود.

موالی زاده ادامه داد: دستگاه‌های مسئول موظف‌اند نتیجه بررسی‌ها را به‌صورت شفاف ارائه کنند و در صورت احراز تخلف یا قصور، با عاملان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

استاندار خوزستان همچنین با فرزندان مرحوم غراوی دیدار کرد و ضمن دلجویی از آنان، بر حمایت و پیگیری‌های لازم از سوی استانداری تاکید کرد.

شادگان یکی از شهرستان‌های جنوبی استان خوزستان است که به‌واسطه موقعیت جغرافیایی، بافت فرهنگی عربی و نیز وجود تالاب بین‌المللی شادگان شهرت دارد؛ تالابی که از بزرگ‌ترین تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به شمار می‌رود و نقش مهمی در معیشت مردم منطقه (صیادی، دامداری و نی‌بری) دارد.