معاون پرورشی و تربیتبدنی آموزش و پرورش کارون از اعزام ۱۶۰ دانشآموز دختر این شهرستان به مناطق عملیاتی استان خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی جلالی گفت: ۱۶۰ دانشآموز دختر شهرستان کارون به مناطق عملیاتی در جنگ تحمیلی (یادمانهای شهدا) شدهاند و در دو ماه آینده نیز ۸۵۰ دانشآموز دختر و ۸۵۰ دانشآموز پسر راهی این سفر معنوی خواهند شد.
وی افزود: هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور، آشنایی دانشآموزان با فرهنگ ایثار و شهادت، مشاهده دستاوردهای علمی و صنعتی کشور و تقویت روحیه همدلی و مسئولیتپذیری در میان آنان است.
جلالی در ادامه با اشاره به برنامههای دانشآموزان در این سفر تصریح کرد: امروز دانشآموزان از یادمانهای شهدای هویزه و حمیدیه بازدید میکنند و فردا نیز در قالب راهیان پیشرفت از دستاوردهای صنعتی کشور دیدن خواهند کرد.