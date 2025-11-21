معاون پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش کارون از اعزام ۱۶۰ دانش‌آموز دختر این شهرستان به مناطق عملیاتی استان خوزستان خبر داد.

اعزام ۱۶۰ دانش‌آموز دختر شهرستان کارون به اردوی راهیان نور و پیشرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی جلالی گفت: ۱۶۰ دانش‌آموز دختر شهرستان کارون به مناطق عملیاتی در جنگ تحمیلی (یادمان‌های شهدا) شده‌اند و در دو ماه آینده نیز ۸۵۰ دانش‌آموز دختر و ۸۵۰ دانش‌آموز پسر راهی این سفر معنوی خواهند شد.

وی افزود: هدف از برگزاری اردو‌های راهیان نور، آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت، مشاهده دستاورد‌های علمی و صنعتی کشور و تقویت روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری در میان آنان است.

جلالی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دانش‌آموزان در این سفر تصریح کرد: امروز دانش‌آموزان از یادمان‌های شهدای هویزه و حمیدیه بازدید می‌کنند و فردا نیز در قالب راهیان پیشرفت از دستاورد‌های صنعتی کشور دیدن خواهند کرد.