دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای مازندران: مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات برای شورای شهر به پایان رسیده و استعفاهای فعلی تنها برای شورای روستا معتبر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ طالبی با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات، داوطلبان دارای مشاغل مشخص می‌بایست سه ماه قبل از تاریخ ثبت‌نام استعفا می‌دادند، گفت: مهلت استعفا برای داوطلبان شورای شهر از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه بود.

وی افزود: فرصت کنونی که از ۲۴ تا ۳۰ آبان اعلام شده، تنها مربوط به داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستاها است و استعفا در این بازه زمانی برای شورای شهر قابل پذیرش نیست.

دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای مازندران از تمامی داوطلبان خواست با دقت به برنامه زمان‌بندی و مقررات قانونی توجه کنند تا در فرآیند ثبت‌نام با مشکل مواجه نشوند.