به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امیرعلی بقایی، فرماندار قم در توضیح مفاد اطلاعیه شماره ۱ ستاد انتخابات کشور:

در اجرای بند (۲) کلیات برنامه زمان‌بندی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورای‌های اسلامی روستا، آخرین مهلت استعفای افراد مشمول ماده (۴۱) قانون انتخابات شورا‌های اسلامی روستا تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تعیین شده است.

مشمولان این ماده که قصد داوطلبی در انتخابات شورا‌های اسلامی روستا را دارند، باید در مهلت قانونی مقرر نسبت به ارائه استعفای خود اقدام و مدارک لازم را مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی به مراجع ذی‌ربط ارائه کنند.

رعایت دقیق زمان‌بندی‌ها و ضوابط قانونی از سوی داوطلبان، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی قانونمند، شفاف و منظم خواهد بود و متولیان برگزاری انتخابات در قم نیز تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق مفاد قانون و دستورالعمل‌های ستاد انتخابات کشور به کار خواهند گرفت.