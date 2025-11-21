امامی، آذرپیرا و زارع به مرحله نیمه نهایی راه یافتند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ اوروزبک توکتومبتوف از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف نورکجا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان می‌رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب آرسنی ژیویف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر اقبال احمدی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با ریفات گیداک از ترکیه مبارزه می‌کند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر ارسلانبک توردوبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با هاکان بیوک جینگیل از ترکیه مصاف می‌دهد.