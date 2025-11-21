به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آتشپاد سعید قادری گفت : ساعت ۸:۳۲ صبح امروز جمعه ۳۰ آبانماه، حادثه آتش سوزی کارگاه سبدسازی در یک سوله به مساحت حدود ۵۰۰ متر مربع به سازمان آتش نشانی اعلام شد.

وی بیان کرد: برای مهار این آتش سوزی ۱۵ نفر آتش نشان به همراه ۵ دستگاه خودرو اطفایی از ایستگاه های شماره دو، سه، پنج و نجات مرکزی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی ادامه داد: با حضور آتش نشانان در محل حادثه و بررسی انجام شده، مشخص گردید کارگاه مذکور دچار حریق شده و آتش سوزی سبب ریزش سقف کارگاه گردیده، همچنین آتش در حال سرایت به ساختمان ها و منازل جانبی است که امدادگران سازمان آتش نشانی از دو ضلع اقدام به مهار حریق و جداسازی نمودند.

وی گفت: با تلاش یک ساعته پرسنل سازمان آتش نشانی، حریق مهار و کار جداسازی و لکه گیری تا ایمن سازی کامل انجام شد.

قادری در پایان اضافه کرد: این حادثه صدمات جانی در پی نداشت و علت آن در دست بررسی است.