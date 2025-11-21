

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات ۱۶ تیم حضور دارند که در ۴ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت. مسابقات در سالن ۱۰ هزار نفری فیل اسپورتس در شهر پاسیگ برگزار می‌شود و تیم ایران به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت‌ها حاضر شد.

برنامه روز‌های نخست و دوم به این شرح اعلام شد:

** جمعه ۳۰ آبان:

* گروه‌ای:

مغرب - آرژانتین

فیلیپین - لهستان

** شنبه اول آذر:

* گروه بی:

کلمبیا - کانادا

اسپانیا - تایلند

* گروه سی: ژاپن - نیوزیلند - پرتغال و تانزانیا

* گروه دی: ایتالیا - پاناما - برزیل و ایران

برنامه دیدار‌های تیم بانوان ایران به این شرح است:

* یکشنبه ۲ آذر - ساعت ۱۹:۳۰

برزیل – ایران

* چهارشنبه ۵ آذر - ساعت ۱۸

پاناما – ایران

* شنبه ۸ آذر - ساعت ۱۷

ایران – ایتالیا