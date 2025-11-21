پخش زنده
نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵ امروز با حضور تیم بانوان ایران در فیلیپین آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات ۱۶ تیم حضور دارند که در ۴ گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت. مسابقات در سالن ۱۰ هزار نفری فیل اسپورتس در شهر پاسیگ برگزار میشود و تیم ایران به عنوان قهرمان آسیا در این رقابتها حاضر شد.
برنامه روزهای نخست و دوم به این شرح اعلام شد:
** جمعه ۳۰ آبان:
* گروهای:
مغرب - آرژانتین
فیلیپین - لهستان
** شنبه اول آذر:
* گروه بی:
کلمبیا - کانادا
اسپانیا - تایلند
* گروه سی: ژاپن - نیوزیلند - پرتغال و تانزانیا
* گروه دی: ایتالیا - پاناما - برزیل و ایران
برنامه دیدارهای تیم بانوان ایران به این شرح است:
* یکشنبه ۲ آذر - ساعت ۱۹:۳۰
برزیل – ایران
* چهارشنبه ۵ آذر - ساعت ۱۸
پاناما – ایران
* شنبه ۸ آذر - ساعت ۱۷
ایران – ایتالیا