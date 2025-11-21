پخش زنده
تیم مینیبسکتبال منتخب هیأت بسکتبال منطقه آزاد اروند برای حضور در جشنواره تیم ملی بسکتبال ۲۰۳۲ اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیم مینیبسکتبال منتخب هیأت بسکتبال منطقه آزاد اروند به سرمربیگری شهاب معارچی جهت حضور در جشنواره تیم ملی بسکتبال ۲۰۳۲ اعزام شد.
این اعزام در راستای برنامهریزیهای توسعهای فدراسیون بسکتبال کشور و با هدف شناسایی استعدادهای نوظهور و فراهمسازی بستر رشد برای بازیکنان ردههای پایه انجام میشود.
برگزاری چنین اردوها و جشنوارههایی که با مساعدت و حمایت فدراسیون بسکتبال شکل میگیرد، از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا علاوه بر ایجاد فرصت دیده شدن برای بازیکنان نوجوان، سطح مهارتها و تجربه آنان را ارتقا میدهد و زمینهساز پرورش نسل آینده بسکتبال ایران میشود.
حضور تیم منتخب منطقه آزاد اروند در این جشنواره ملی، گامی مهم در مسیر توسعه بسکتبال پایه در منطقه و فرصتی ارزشمند برای بازیکنان جوان است تا در فضایی حرفهای، تواناییهای خود را در برابر بهترینهای کشور محک بزنند و برای رسیدن به ردههای بالاتر انگیزهای دوچندان کسب کنند.