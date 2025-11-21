آقای محمدامین رضاپور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: این طرح که با هدف آشنایی بیشتر با کتابها برگزارشد تا کنون بیش از سه هزار نفر شرکت کننده داشته است .

رضاپور افزود: هدف این طرح «ایجاد هیجان، مشارکت و تعامل بیشتر مخاطبان با کتاب‌ها» است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در قالب یک بازی و جایزه طراحی شده است، افزود: برای هر یک از پنج فروشگاه امیرکبیر، پنج عنوان کتاب متفاوت انتخاب و در پیشخوان قرار داده‌ایم. مخاطبان با مراجعه حضوری یا از طریق وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی امیرکبیر می‌توانند به کتاب محبوب خود رأی دهند.

مدیر روابط‌عمومی انتشارات امیرکبیر ادامه داد: هدف اصلی ما این است که مخاطب، نقش فعالی در انتخاب و دیده‌شدن کتاب‌ها داشته باشد و این مشارکت فقط محدود به خرید مستقیم نباشد؛ بلکه احساس کند در فرآیند معرفی و انتخاب آثار سهیم است.

رضاپور همچنین از احتمال ادامه‌دار بودن این طرح پس از هفته کتاب خبر داد و گفت: بازخوردها مثبت بوده و اگر همین روند ادامه داشته باشد، احتمال دارد طرح را به‌صورت دوره‌ای یا مستمر در فروشگاه‌ها ادامه دهیم.

کتاب های این طرح زنگ‌ها،خاک بکر، باباگوریو، تصویر یک زن، کشتن مرغ مینا،یک مرد رسوا، شاهزاده‌ای که خر شد،کلبه‌ عمو تم،نامه‌ای از پکن، مرگ وزیر مختار، ربه‌کا،یک عاشقانه آرام، نان و شراب ،خوشه‌های خشم،کارگران دریا، آناکارنینا، ابله، دیوید کاپرفیلد،پایپون،برادران کارامازوف،صد سال تنهایی،بن‌هور،مرشد و مارگاریتا

برجاده‌های آبی سرخ وجزیره‌ پنگوئن‌ها است.