به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، یادواره شهدای والامقام شهر شلمان با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مردم مؤمن و انقلابی در مسجد گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

این یادواره میزبان پیکر مطهریک شهید گمنام بود که فضای این مجلس را روحانی کرده بود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمین عباس روح‌الله‌زاده، استاد حوزه و دانشگاه، با قدردانی از مقام والای شهدا و خانواده‌های آنان، گفت: امنیت امروز کشور، ثمره خون پاک شهیدان است و ما باید معرفت، ایثار و ولایت‌مداری آنان را سرلوحه زندگی قرار دهیم.

وی با اشاره به نقش مادران شهدا در تربیت نسل فداکار و مؤمن، افزود:این مادران نماد عظمت و صبر هستند و باید قدر این سرمایه‌های معنوی را دانست و از آنها الگو گرفت.

حجت الاسلام و السلمین عباس روح‌الله‌زاده با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) که نماز اول وقت و احترام به والدین را از برترین اعمال شمرده‌اند، بر ضرورت تقویت معنویت در جامعه تأکید کرد و گفت: چنان‌که در زندگی شهید محسن حججی مشاهده کردیم، پایبندی به نماز اول وقت نقش مهمی در تعالی روح و ساختن جامعه‌ای سالم و امن دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه مسیر ولایت، مسیر فداکاری و شهادت است، تبعیت از رهبر معظم انقلاب و امام زمان (عج) را شرط اصلی سربلندی جامعه دانست و افزود: باید با تمام توان در این مسیر حرکت کنیم تا شرمنده امام زمان (عج) نباشیم.

حجت الاسلام و السلمین عباس روح‌الله‌زاده با اشاره به دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری، از آمادگی و اشتیاق طلاب و بسیجیان برای دفاع از کشور خبر داد و گفت: در جنگ امروز که فرماندهی آن با رهبر معظم انقلاب است، همه باید آماده باشند تا در صورت صدور فرمان، با تمام ظرفیت وارد میدان شوند.