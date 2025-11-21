پخش زنده
در پی بروز وضعیت بحرانی برای نوزاد سهروزهای در روستای کهنهجلگه، تلاش هماهنگ تیمهای اورژانس زمینی و هوایی شهرستان مانه، جان این نوزاد را نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نوزاد سه روزه در زمان رسیدن تکنسینهای اورژانس دچار افت سطح هوشیاری و سیانوز کامل بود که با توجه به وخامت وضعیت بیمار، هماهنگی برای اعزام اورژانس هوایی انجام شد.
تیم اورژانس خرتوت، شامل آقایان امانی و نیکزاد، به همراه خانم دکتر دهقان (پزشک مقیم درمانگاه کهنهجلگه) و ماما، خانم نورمحمدزاده، اقدامات اولیه درمانی و احیایی را با سرعت انجام دادند.
پس از تثبیت نسبی شرایط نوزاد، برای انجام اقدامات تخصصیتر به تیم اورژانس هوایی تحویل داده شد تا برای ادامه درمان به بیمارستان بجنورد منتقل شود.
این عملیات نمونهای از همکاری مؤثر و هماهنگ نیروهای اورژانس ۱۱۵ در مواجهه با موارد بحرانی و نجات جان بیماران است.