معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه درهیچ دوره‌ای از مدیریت شهری شاهد خرید و ساخت ۱۰۷۰واگن مترو نبودیم ،گفت: در دوره حاضر علاوه بر احداث ۵۰ کیلومتر خط مترو، چهار خط جدید نیز در دست ساخت است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، لطف الله فروزنده همچنین گفت: شهرداری تهران جایگاهی است که بیشترین امکان خدمت مستقیم به مردم را دارد و برهمین اساس، بیشترین تاکید مدیریت شهری دردوره حاضر بر لزوم ارتقا کیفی وکمی خدمت رسانی به شهروندان معطوف شد که نتیجه آن افزایش ۶برابری منابع درآمدی ومتعاقب آن افزایش ۶برابری فعالیت‌های مدیریت شهری در حوزه ماموریت‌های ۶ گانه بوده است.

وی افزود: ۱۰۷۰ واگن مترو با کمک دولت خریداری وساخت آن در داخل در حال انجام است؛ در حالی که از بدو وجود مترو تا قبل از این دوره مدیریت شهری ۱۱۷۰واگن مترو در خطوط پایتخت فعال بودند.

فروزنده گفت: در این دوره ۲۲ ایستگاه با ۵۰ کیلومتر خط مترو ساخته شده و نیز احداث ۴خط جدید در حال انجام است.