مراسم تشییع پیکر دو شهید فاطمی امروز در شهر‌های پلدختر و دورود با حضور گسترده و پرشور مردم، خانواده معظم شهدا، مسئولان محلی، رزمندگان، نیرو‌های نظامی و انتظامی برگزار شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، از نخستین ساعات صبح، خیابان‌های شهرستان‌های پلدختر و دورود مملو از جمعیتی بود که با چشمانی اشک‌بار و دل‌هایی پر از اندوه، برای وداع با این شهید والامقام گرد هم آمده بودند.

حاضران با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهید فاطمی، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های نورانی انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهدا اعلام کردند.





زمزمه‌های «لبیک یا حسین»، «سلام بر شهید» و «شهید زنده است» در فضای شهر طنین‌انداز بود و حال‌وهوای پلدختر رنگی از اندوه، احترام و غرور انقلابی به خود گرفته بود.

مداحان نیز با نوای گرم، سوزناک و پرشور خود، بر فضای عاطفی مراسم افزودند و لحظاتی سرشار از معنویت، اشک و تجدید عهد رقم زدند. شرکت‌کنندگان ضمن ادای احترام به مقام شهید، با خانواده ایشان ابراز همدردی کرده و حمایت و افتخار خود را نسبت به فداکاری‌های این سرباز انقلاب اعلام کردند.