

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز هفته دوم رقابت‌های بین المللی تنیس ساحلی (BT۵۰) که در زمین‌های کی کورت مجموعه المپیک جزیره کیش برگزار شد تیم‌های شرکت کننده در فینال دو بخش مردان و بانوان به مصاف یکدیگر رفتند.

در فینال دونفره تیم شهریار اهرزاد – فرهان اهرزاد موفق شد با نتیجه ۴-۶ و ۵-۷ از سد مهدی بازگیر- علیرضا رضایی عبور کرده و قهرمان شوند. تیم‌های مسعود شعبانلو – سید مرتضی حسینی و نوید آبیاری – رسول آراوند نیز به مقام سوم مشترک رضایت دادند.

در بخش بانوان نیز تیم عسل فرحبدنیا – یاسمن حیدری موفق شد با برتری ۳-۶ و ۴-۶ مقابل زوج نازنین انوری – ساره هژبر به پیروزی برسد و جام هفته دوم را بالای سر ببرد. در این بخش تیم‌های مارال چهارده چریکی – نیکی ثابتی و هانیه هویدا – نگار سعیدی عنوان سومی را به نام خود ثبت کردند.

بر این اساس در پایان هفته دوم رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۵۰) که با حضور ۳۵ تیم در بخش آقایان و ۱۹ تیم در بخش بانوان از ۲۷ تا ۲۹ آبان ماه در زمین‌های کی کورت مجموعه المپیک کیش برگزار شد برترین‌های هر ۲ بخش معرفی شدند.

در دیدار پایانی این مسابقات داود عزیزی و داود کرمی رئیس و نایب رئیس فدراسیون، علی تاجرینا مدیرعامل باشگاه استقلال، فرزاد رادبوی رییس مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش و علی عدلی رییس شرکت عمران، آب و خدمات کیش و برخی از مسوولان حضور داشتند.

گفتنی است در پایان این رویداد بین‌المللی ۲ هفته‌ای که با عنوان پرشین‌گلف در تقویم جهانی ثبت شده، شرکت کنندگان با شعار از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت، فرصت کسب ۱۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی و جایزه ۸ هزاردلاری را به دست آوردند.

سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده پویا کولاییان سرداور نشان سفید کشورمان بود و کسری حجازی در بخش مردان و سمیرا قدسی در بخش بانوان مدیریت بازی‌ها را بر عهده داشتند. میلاد کی‌مرام نیز که مسوولیت کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس کشورمان را بر عهده دارد با حضور در جزیره کیش از نزدیک بر روند بازی‌ها و عملکرد ورزشکاران تنیس ساحلی نظارت داشت.