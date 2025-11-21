به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مدرسه در زمینی به مساحت ۴۰۶ متر در ۲ طبقه با هزینه‌ای افزون بر ۱۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

۹۲ دانش آموز در مقطع ابتدایی و ۴۰ دانش آموز در مقطع متوسطه اول در حال تحصیل در این مدرسه هستند.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت در مراسم افتتاح این مدرسه بیان اینکه از ۱۱۰ مدرسه این بخش ۱۰ مدرسه با ۲۰ کلاس درس تخریبی و نیاز به بازسازی دارند افزود: هنوز ۶ مدرسه نیز به صورت کانکسی در این بخش وجود دارد.

شهسواری با بیان اینکه فضای آموزشی در بخش نظرکهریزی ۸.۵ متر است افزود: خوشبختانه این رقم نسبت به فضا‌های آموزشی کشور و استانی بالاست، اما از خیران و اداره کل نوسازی مدارس استان در خواست می کنیم به احداث هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای علی الخصوص کشاورزی در این بخش اقدام کنند.