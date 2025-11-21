پخش زنده
مدرسه ۶ کلاسه برکت حق روستای ساروقیه بخش نظرکهریزی شهرستان هشترود با هدف نهضت توسعه عدالت آموزشی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مدرسه در زمینی به مساحت ۴۰۶ متر در ۲ طبقه با هزینهای افزون بر ۱۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
۹۲ دانش آموز در مقطع ابتدایی و ۴۰ دانش آموز در مقطع متوسطه اول در حال تحصیل در این مدرسه هستند.
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت در مراسم افتتاح این مدرسه بیان اینکه از ۱۱۰ مدرسه این بخش ۱۰ مدرسه با ۲۰ کلاس درس تخریبی و نیاز به بازسازی دارند افزود: هنوز ۶ مدرسه نیز به صورت کانکسی در این بخش وجود دارد.
شهسواری با بیان اینکه فضای آموزشی در بخش نظرکهریزی ۸.۵ متر است افزود: خوشبختانه این رقم نسبت به فضاهای آموزشی کشور و استانی بالاست، اما از خیران و اداره کل نوسازی مدارس استان در خواست می کنیم به احداث هنرستانهای فنی و حرفهای علی الخصوص کشاورزی در این بخش اقدام کنند.