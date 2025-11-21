پخش زنده
سرپرست گروه جهادی مشکات گفت:اعضای گروه جهادی با حضور در شهرستان مینودشت، بخش کوهسارات، به مردم خدمات چشم پزشکی رایگان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رضا نظری گفت: این گروه در اقدامی خداپسندانه و انساندوستانه، با حضور در شهرستان مینودشت، بخش کوهسارات بار دیگر جلوهای از همدلی، نوعدوستی و خدمت بیمنت را به نمایش گذاشتند.
او ادامه داد: در این خدمترسانی جهادی، بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی شریف و آبرومند منطقه به صورت رایگان ویزیت شده و پس از انجام معاینات تخصصی چشم، تعداد ۱۵۰ عینک طبی نیز بدون هیچگونه هزینهای در اختیار نیازمندان قرار گرفت.
او بیان کرد: خانواده جهادی مشکات، متشکل از نیروهای داوطلب، نیکوکار و متخصص، همواره با شعار «همه با هم برای مردم» فعالیت میکنند.
نظری افزود: این گروه تلاش دارد تا با حضور میدانی در مناطق کمبرخوردار، باری از دوش مردم بردارند و لبخند را بر چهره خانوادههای نیازمند بنشانند.