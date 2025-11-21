خدمت رسانی ۶۰۰ گروه جهادی فاطمی در استان قزوین
فرمانده سپاه استان قزوین گفت: ۶۰۰ گروه جهادی فاطمی در مناطق مختلف استان درحال خدمترسانی به مردم هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سردار پاسدار رستمعلی رفیعی آتانی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته به مناسبت هفته بسیج با بیان اینکه بسیج پای خدمترسانی به مردم ایستاده است، ادامه داد: در طرحهای عمرانی ۹۸۲ پروژه در سال جاری تحویل گرفتیم که فقط ۳۰ مورد باقی مانده است.
آتانی ادامه داد: هم اکنون بسیج برای ولی نعمتان در حال ساخت منازل مسکونی هستند، تا جایی که گروههای جهادی فاطمی در ۶۰۰ گروه درحال خدمترسانی به مردم استان قزوین هستند.
فرمانده سپاه استان بیان کرد: اگر دشمن بخواهد کوچکترین اقدامی مجدد انجام دهد، با اراده عظیم بسیج روبهرو خواهد شد و همه به فرمان رهبری پای کار هستند.
سردار آتانی خاطرنشان کرد: آرزوی همه ما این است که در نظام و انقلاب اسلامی به شهادت برسیم و این برادر کوچک شما دعا میکند کهای خدای بزرگ ما را در لیست بسیجیان قرار گیرد.