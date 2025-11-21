همزمان با ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج، مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار هریس میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم معنوی با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و مسئولان محلی برگزار شد.

در این مراسم سخنران برنامه با اشاره به مقام شامخ شهدا، بر ادامه راه ایثار، مقاومت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد. همچنین مداحی ذاکر اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) حال‌وهوایی معنوی به این محفل بخشید و حاضران به یاد رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های شهدا به سوگ نشستند.

پیکر این شهید گمنام دوران دفاع مقدس پس از برگزاری مراسم تشییع، با بدرقه مردم قدرشناس برای خاکسپاری به محل تعیین‌شده منتقل شد.