همزمان با ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج، مردم شهیدپرور و ولایتمدار هریس میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم معنوی با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، بسیجیان و مسئولان محلی برگزار شد.
در این مراسم سخنران برنامه با اشاره به مقام شامخ شهدا، بر ادامه راه ایثار، مقاومت و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد. همچنین مداحی ذاکر اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) حالوهوایی معنوی به این محفل بخشید و حاضران به یاد رشادتها و جانفشانیهای شهدا به سوگ نشستند.
پیکر این شهید گمنام دوران دفاع مقدس پس از برگزاری مراسم تشییع، با بدرقه مردم قدرشناس برای خاکسپاری به محل تعیینشده منتقل شد.