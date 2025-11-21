پخش زنده
امروز: -
با افزایش رفتوآمدهای پاییزی و سردتر شدن هوا، موارد ابتلا به بیماریهای تنفسی و سرماخوردگی در استان سمنان روند افزایشی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز استان سمنان؛دکتر علیرضا شاهحسینی، متخصص بیماریهای عفونی و تبدار دانشگاه علوم پزشکی سمنان، با اشاره به شیوع بیشتر بیماریهای تنفسی در فصلهای سرد گفت:در پاییز و زمستان به دلیل سردی هوا، بستهبودن پنجرهها، بازگشایی مدارس و افزایش تجمعها، ویروسهای تنفسی فعالتر میشوند و ما موج افزایشی آنفولانزا، برخی گونههای کرونا و ویروسهای سرماخوردگی مثل RSV را مشاهده میکنیم.
به گفته وی، هرچند بیشتر بیماریهای موسوم به سرماخوردگی با علائم مشترکی مانند بدندرد، سرفه خفیف، تب ملایم و آبریزش بینی همراه است، اما شدت علائم میتواند نشاندهنده نوع ویروس باشد.
او افزود: «آنفولانزا معمولاً با تب بالا تا ۴۰ درجه، بدندرد شدید و گلودردهای عمیق همراه میشود. کرونا نیز میتواند با سرفههای ممتد و تب خفیف بروز کند. ویروسهایی مثل RSV بیشتر آبریزش بینی و تب خفیف ایجاد میکنند.»
این متخصص عفونی درباره خطرات خوددرمانی بهویژه مصرف بیرویه آنتیبیوتیک هشدار داد و گفت:متأسفانه کشور ما در مصرف بیرویه آنتیبیوتیک رتبههای بالای جهان را دارد. درحالیکه اغلب بیماریهای تنفسی این فصل ویروسی و خودمحدودشوندهاند و آنتیبیوتیک هیچ نقشی در درمان آنها ندارد. مصرف نادرست این داروها فقط باعث اسهال، دلدرد، واکنشهای پوستی، حتی ایجاد تب و مهمتر از همه مقاومت میکروبی میشود.
او تأکید کرد که در صورت تجویز آنتیبیوتیک برای مواردی مانند سینوزیت یا عفونت ریه، تکمیل دوره درمان ضروری است و گفت :قطع زودهنگام دارو باعث شعلهور شدن دوباره عفونت و بازگشت شدیدتر بیماری میشود.
شاهحسینی یکی از مؤثرترین راهها برای بهبود سرماخوردگی را درمانهای حمایتی عنوان کرد و گفت:مصرف مایعات فراوان، میوه و سبزیجات تازه بهویژه مرکباتی مانند پرتقال و نارنگی که سرشار از ویتامین C هستند، به تقویت سیستم ایمنی کمک میکند. شستوشوی بینی و گلو با محلول آبنمک نیز اثر میکروبکشی دارد و میتواند روند بهبود را سریعتر کند.
او تنظیم دمای مناسب فضای داخلی خانه را نیز از نکات مهم دانست و افزود: نباید محیط بیش از حد گرم یا سرد باشد؛ دمای معتدل به کاهش علائم کمک میکند.
این متخصص در پایان توصیه کرد:در صورت تداوم تب، ضعف شدید، تنگی نفس، سرفه طولانیمدت یا بدترشدن علائم، مراجعه به پزشک ضروری است. دوره طبیعی اغلب بیماریهای ویروسی سه تا هفت روز است و رعایت درمان، استراحت و پرهیزهای غذایی، روند بهبودی را تسریع میکند.
در روزهای سرد سال، رعایت توصیههای بهداشتی، پرهیز از مصرف خودسرانه دارو و تکمیل دوره درمان زیر نظر پزشک، مهمترین راهکار برای عبور ایمن از موج بیماریهای فصلی است.
ویروس RSV یا ویروس سنسیشیال تنفسی نیز از عوامل شایع سرماخوردگیهای فصلی است که بیشتر در پاییز و زمستان دیده میشود. این ویروس معمولاً با علائم خفیفی مانند آبریزش بینی، تب ملایم و سرفههای خفیف بروز میکند، اما در نوزادان، کودکان خردسال، سالمندان و افراد دارای بیماری زمینهای میتواند باعث درگیریهای شدیدتر تنفسی مانند برونشیولیت یا عفونت ریه شود. متخصصان تأکید میکنند درمان این ویروس معمولاً حمایتی است و نیاز به مصرف آنتیبیوتیک ندارد.