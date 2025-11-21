به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانبخش میرزاوند در گردهمایی روسای ادارات امور عشایر کشور در اهواز اظهار کرد: اساس زندگی عشایری بر وفاق، همدلی، تعاون و کار گروهی بوده است و این جامعه دارای فرهنگ، قدمت و اصالت است و همیشه صف‌شکن و خط اول مقابله با دشمن بوده‌اند.

وی افزود: جامعه عشایری همیشه آماده مقابله با دشمن و استعمار بیگانه بوده‌اند و اولین گروهی که در اول انقلاب با امام ما عهد و پیمان بستند همین جامعه عشایری بودند؛ پس باید ویژه به آنها نگاه کنیم.

میرزاوند ادامه داد: ارائه خدمات به عشایر بدون شناخت و ارتباط با عشایر امکان ندارد، چون اساس جامعه عشایری بر تعاون و ارتباط است.

وی بیان کرد: پدافند غیرعامل را در جامعه عشایری برای اولین بار فعال کردیم و ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار در این حوزه برای جامعه عشایری گرفته‌ایم.

رییس سازمان عشایر ایران اظهار کرد: در حوزه بحران یک همت اعتبار گرفتیم که در آینده نزدیک انقلاب بزرگی در حوزه آبرسانی به عشایر بوجود خواهد آمد.

میرزاوند گفت: برای توزیع اعتبارت باید شاخص‌هایی، چون میزان جمعیت، دام عشایری و وضعیت خشکسالی مناطق عشایری را اساس کار خود قرار دهیم.

وی اظهار کرد: در حوزه معیشت همکاران با ارائه مستندات به دنبال فوق العاده خاص تحت عنوان سختی کار برای همه همکاران هستم و بزودی کارشناسان سازمان اداری و استخدامی بصورت میدانی از مناطق عشایری بازدید خواهند کرد که امیدواریم بتوانیم آنها را متقاعد کنیم که این سختی کار اعمال شود.

میرزاوند افزود: جامعه عشایری با تولید ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور یک منطقه ویژه اقتصادی در کشور است و پیگیر این هستیم که دولت کل مناطق عشایری را به عنوان منطقه ویژه در نظر بگیرد.

اعتبارات حوزه راه و آب عشایر نیازمند بازنگری

همچنین سید اسکندر موسوی زاده مدیر کل امور عشایر خوزستان در این گردهمایی با بیان اینکه جامعه عشایری به عنوان جامعه سوم نقش اساسی در حفظ فرهنگ، اصالت و هویت جامعه دارد، اظهار کرد: در این گردهمایی با هم‌اندیشی و استفاده از تجربیات در راستای خدمت به عشایر بهره لازم ببریم.

وی افزود: در حوزه راه و آب که مهمترین نیاز‌های اساسی عشایر است نیاز به توجه ویژه و بازنگری در اعتبارات وجود دارد.

موسوی زاده ادامه داد: در حوزه مطالعات نیاز به توجه ویژه و اعتبارات ملی هستیم، زیرا اساس هر طرح و پروژه‌ای مطالعه کارشناسی و دقیق آن طرح است.

وی بیان کرد: توانمندی عشایر از طریق آموزش‌های لازم و همچنین پرداخت تسهیلات جهت اشتغالزایی در بین عشایر از موارد مهم جهت پیگیری در سطح کلان کشوری است. همچنین در بحث نهاده دامی با توجه به شرایط خشکسالی و نیاز عشایر نیازمند توجه ویژه‌ای هستیم.