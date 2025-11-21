خطیب جمعه تهران گفت: برای داشتن خانواده سالم، لازم است قواعد زیست عفیفانه در جامعه رعایت شود و روابط زن و مرد بر اساس حکمت الهی و سنت‌های بیان‌شده در قرآن کریم تنظیم گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در خطبه‌های امروز نماز جمعه تهران با اشاره به ماهیت الهی و فطری خانواده ونقش آن در تشکیل جامعه بشری گفت: خانواده، نهادی قراردادی یا ساخته بشر نیست، بلکه در ناموس خلقت طراحی شده است. خداوند متعال از آغاز، زندگی خانوادگی را در سرشت انسان قرار داده و نسل‌های انسانی بر پایه همین نهاد شکل گرفته‌اند. حکمت الهی مقرر کرده است که انسان به صورت زوج آفریده شود و پیوند میان زن و شوهر، پیوندی عمیق و فطری است که نیاز‌های جسمی، عاطفی، اقتصادی و اجتماعی انسان در سایه آن برآورده می‌شود. تعاون و همکاری زن و مرد بنیان خانواده را تشکیل می‌دهد و حضور فرزندان، امتداد نسل و آینده خانواده را تضمین می‌کند.

وی افزود: عفت، مهم‌ترین شرط بقای خانواده و سلامت جامعه است. برای داشتن خانواده سالم، لازم است قواعد زیست عفیفانه در جامعه رعایت شود و روابط زن و مرد بر اساس حکمت الهی و سنت‌های بیان‌شده در قرآن کریم تنظیم گردد. هرگاه این اصول در جامعه برقرار باشد، خانواده‌ها استحکام یافته و جامعه مسیر رشد و آرامش را طی خواهد کرد.

