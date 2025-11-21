پخش زنده
هادی حق شناس با صدور پیامی فرا رسیدن هفته بسیج را به همه بسیجیان گیلانی تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حقشناس استاندار گیلان با صدور پیامی فرا رسیدن آغاز هفته بسیج را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته مبارک بسیج مترادف با نام جوان مردانی است که عطر وجودشان عالمی را پرفروغ و مصفا میکند.
بسیج مظهر اقتدار، ایستادگی و وحدت ملت ایران اسلامی و در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است، تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که امروز پس از گذشت چند دهه از حیات پر برکت انقلاب با عظمت اسلامی، ثمرات حماسه آفرینی ها، فداکاریها و تلاشهای این نهاد ارزشمند انقلابی و مردمی در تمام عرصهها مشهود است.
بی شک ملت شریف ایران اسلامی همواره قدردان خدمات بسیج مستضعفان بوده و هیچ گاه نقش این نیروی پرصلابت را در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از مرزهای میهن اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس و در ادامه آن خنثی سازی توطئههای دشمنان و رفع محرومیت در کشور در حوزههای مختلف از یاد نخواهند برد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران بسیجی، فرا رسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان غیور و مخلص و فهیم تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای همه عزیزان سعادت، سربلندی و تداوم توفیق را مسئلت مینمایم.