نماینده وزن منهای ۵۲ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو بانوان ایران، در دومین مبارزه خود مقابل حریف مغربی به برتری رسید.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، یاسمین نظری نماینده وزن منهای ۵۲ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو بانوان ایران، امروز در دومین مبارزه خود مقابل حریف مغربی پیروز شد.

نظری در این دیدار مقابل مائورا الدریسی از مغرب قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۷ بر صفر پیروز شد، با این نتیجه یاسمین به عنوان نفر دوم گروهش به مرحله نیمه نهایی صعود کرد که در این مرحله باید با اسما الحسنی از امارات به رقابت بپردازد.