به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی نماینده ولی فقیه، در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بر لزوم برگزاری پرشور مراسم دهه فاطمیه تأکید کرد و گفت: حضرت زهرا(س) حق بزرگی بر گردن همه مسلمانان دارد و الگویی کامل برای جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین نوری با اشاره به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف افزود:بسیجیان با خدا معامله می‌کنند و هر جا احساس نیاز شود، بی‌هیچ چشم‌داشتی حاضر می‌شوند. حضور آن‌ها در همه بحران‌ها مثال‌زدنی است. بسیجی شهادت‌طلب است و مسئولان باید قدردان گروه‌های جهادی باشند؛ چرا که آن‌ها تنها به دنبال رفع مشکلات مردم هستند.

خطیب جمعه امروز با انتقاد از فشارهای ناشی از گرانی بر مردم گفت:افزایش قیمت مواد غذایی مردم را آزار می‌دهد و ضروری است مسئولان با اتخاذ تدابیر لازم و اجرای طرح‌های مؤثر، این مشکل را برطرف کنند همچنین نظارت جدی بر بازار برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت‌ها الزامی است.

وی همچنین در خصوص وضعیت مسکن گفت: اجاره‌ها نباید بی‌رویه افزایش پیدا کند. این وظیفه مسئولان است که نظارت کنند و مردم نیز باید هوای یکدیگر را داشته باشند.

پیش از آغاز خطبه‌ها نیز میز خدمت با حضور دستگاه‌های شهرداری، اداره آب و فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت گاز، بیمه سلامت، شرکت برق، شرکت مخابرات، اداره کار و رفاه اجتماعی، اداره کل راه و شهرسازی، کمیته امداد، اداره کل امور مالیاتی، جهاد کشاورزی و گروه جهادی بسیج پیشکسوتان همچنین ایستگاه سلامت و حلقه صالحین بسیج به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.