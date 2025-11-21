پخش زنده
۱۰۰ زندانی مجتمع کاردرمانی شیراز از تسهیلات قضایی برخوردار شدند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در میز خدمت و رسیدگی قضایی مقامات ارشد قضایی فارس درمجتمع کار درمانی فارس (زندان پیربنو) بیش از ۲٠٠ زندانی بصورت چهره به چهره با رییس کل دادگستری، دادستان مرکز فارس و دیگر مقامات قضایی دیدار نمودند که در نتیجه آن ۱٠٠ مددجوی این مؤسسه کیفری از تسهیلات قضایی و ارفاقات حقوقی برخوردار شدند که از این تعداد ۱۲ نفر آزاد شده و به کانون خانواده باز گشتند.
حجتالاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب، اقدامات شاخص عمرانی زندانهای فارس را گامی مهم در راستای رعایت حقوق شهروندی و ارتقای کرامت انسانی زندانیان توصیف کرد و اظهار داشت: نوسازی و بهسازی فضای نگهداری زندانیان از مصادیق مهم احترام به کرامت انسانی است و این اقدامات محدود به زندانهای شیراز نیست، بلکه در تمامی زندانها و مراکز تأمینی و تربیتی تابعه استان در حال اجرا است.
رییس کل دادگستری فارس با بیان اینکه توسعه، بازسازی و بهسازی زیرساختهای زندانها در جهت اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در دستور کار اداره کل زندانها قرار دارد اظهار کرد: ظرفیت جدید این اندرزگاهها، امکانات مناسبی را برای نگهداری زندانیان در شرایط استاندارد فراهم میکند و به بهبود وضعیت رفاهی و بهداشتی آنان کمک شایانی خواهد کرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در فارس افزود: تلاش دستگاه قضایی در دو مسیر اصلی متمرکز است؛ نخست، برخورد قاطع و موثر با مجرمان حرفهای و مرتکبان جرایم مهم و خشن، و دوم، بهرهگیری از رأفت اسلامی و تسهیلات قضایی برای آن دسته از زندانیانی که بازگشت آنان به جامعه آسیبی ایجاد نمیکند.
حجتالاسلام والمسلمین رجایینسب همچنین تأکید کرد: اعطای تسهیلات قضایی به زندانیان واجد شرایط، بهویژه با هدف بازگشت آنان به جامعه و کانون خانوادهها، در زمره مسئولیتهای اصلی ما در دادگستری استان است و امید داریم با ادامه این رویکرد، شاهد کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانهای استان باشیم.