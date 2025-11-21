پخش زنده
دستگاهها برای رفع مشکلات شهرستان از زیر ساختی تا تصمیمات تجاری در بنادر چوئبده و اروند کنار هر چه سریعتر هماهنگ شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجتالاسلام غبیشاوی در خطبههای نماز جمعه این هفته آبادان با اشاره به ضرورت الگوگیری جامعه از سیره حضرت صدیقه کبری (س)، هفته بسیج را فرصتی برای یادآوری روحیه فداکاری دانست.
حجتالاسلام غبیشاوی، با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، سیره و سبک زندگی آن بانوی بزرگ اسلام را مدرسهای کامل برای بشریت توصیف کرد و گفت: حضرت صدیقه کبری (س) در مقام دختر، همسر و مادر، نمونهای بیبدیل برای تمام تاریخ است و جامعه زنان برتر از این الگو سراغ ندارد.
وی با بیان اینکه تمام زندگی حضرت زهرا (س) مشحون از غیرت دینی و دفاع از ولایت بود افزود: این بانوی بزرگ در دفاع از حق، حتی با زبان و حضور اجتماعی خود، مسیر تاریخ را روشن کرد و نخستین فدایی راه ولایت شد.
امام جمعه آبادان با گرامیداشت هفته بسیج، و اینکه هفته بسیج؛ یادآور فداکاری و حضور همیشگی مردم، بسیج را شجره طیبهای با برکت دائمی» خواند و اظهار داشت: هفته بسیج؛ یادآور فداکاری و حضور همیشگی مردم است.
وی تأکید کرد: اولین درس بسیج، درس فداکاری و تکلیفگرایی است؛ بسیجی نگاه نمیکند تنهاست یا در اقلیت، وظیفهاش را انجام میدهد.
حجت الاسلام غبییشاوی در بخش دیگری از سخنانش به پروژه فاضلاب آبادان اشاره کرد و با انتقاد از رهاشدگی شبکه فاضلاب و تصمیمات اخیر درباره حمل بار در بنادر چوئبده و اروندکنار، خواستار رسیدگی فوری مسئولان شد.
خطیب جمعه آبادان خاطر نشان کرد: در دو هفته اخیر همتی از سوی نمایندگان و پالایشگاه صورت گرفته و تفاهمنامههایی در این زمینه امضا شده، اما مردم حق دارند از طولانی شدن مشکلات فاضلاب گلایهمند باشند.
او افزود: مردم آبادان صبور و شریف هستند، اما وقتی میبینند اهمال میشود یا کسی به فکر شبکه فاضلاب نیست، گلایمند میشوند. هر جا کار انجام میشود مردم امیدوار میشوند، اما این روند باید تسریع شود.
امام جمعه آبادان خواستار هماهنگی سریع بین دستگاهها شد و تأکید کرد: بسیاری از مناطق نیاز به آسفالت دارند، اما گفته میشود ابتدا باید مشکل فاضلاب برطرف شود. این چالش باید در کمترین زمان ممکن جمعبندی و تعیین تکلیف شود؛ تا کی قرار است با این مشکل روبهرو باشیم؟
وی در بخش دیگر خطبهها با اشاره به مشکلات جدید ایجادشده برای حملونقل بار در بنادر چوئبده و اروندکنار یادآور شد: حدود ۲۰۰ وانت از این بنادر بارگیری میکنند و امرار معاششان وابسته به این فعالیت است. اخیراً گفته شده تجار باید ترلیها را تا کنار شناورها بیاورند و از همانجا بارگیری کنند و مستقیم به شهرهای خود بروند. این تصمیم صدها خانواده را دچار آسیب میکند.
حجت الاسلام غبییشاوی خطاب به مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشدار داد: این افراد عمدتاً قشر ضعیف جامعهاند. تصمیمگیری از تهران بدون شناخت شرایط بومی، مشکلات بزرگی ایجاد میکند. باید این تصمیم بومیسازی شود و اجازه ندهیم صدها خانواده از چرخه زندگی اقتصادی بیفتند.