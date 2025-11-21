توزیع ۱۵۰ بسته معیشتی و بهداشتی بین مادران طرح نفس در لرستان

معاون هماهنگ کننده سپاه لرستان گفت: به همت بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی استان، ۱۵۰ بسته معیشتی و بهداشتی به مادران طرح نفس در لرستان اهدا شد.