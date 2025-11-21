توزیع ۱۵۰ بسته معیشتی و بهداشتی بین مادران طرح نفس در لرستان
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان، معاون هماهنگ کننده سپاه لرستان گفت: به همت بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی استان و با هدف پیشگیری از سقط جنین و حمایت از مادران باردار، ۱۵۰ بسته معیشتی و ۱۵۰ بسته بهداشتی شامل لباس و پتوی نوزادی، برنج، ماکارونی، خرماو حبوبات بین مادرانی بی بضاعتی که فرزند خود را سالم به دنیا آوردند توزیع شد.
به گفته سرهنگ بهزاد بازوند ارزش این بستهها ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.