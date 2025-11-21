همزمان با بزرگداشت هفته کتاب در مراسمی از مولفان، ناشران و خادمان و پیشکسوتان عرصه کتاب و کتابخوانی شهرستان قائم شهر قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره کتابخانه عمومی قائم شهر گفت: آیین تکریم از فعالان و خادمان کتاب شهرستان قائم شهر، امسال در سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی با شعار بخوانیم برای ایران با اجرای ویژه برنامه‌های متنوع گرامی داشته شد.

مصطفی فضلی، نواختن زنگ کتاب در مدارس، قصه گویی، برپایی ایستگاه نقاشی و برگزاری تور‌های کتاب محور و بازدید بیش از هزار دانش آموز قائم شهر از کتابخانه‌های عمومی شهرستان را از برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی در قائم شهر اعلام کرد.



رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی قائم شهر، وجود پنج کتابخانه عمومی شامل سه کتابخانه شهری و دو کتابخانه روستایی با۱۰۰ هزار نسخه کتاب را از ظرفیت‌های مجموعه کتابخانه‌های عمومی این شهرستان برشمرد و گفت: برگزاری منظم و مستمر محافل ادبی و کارگاه‌های مختلف، از قابلیت‌های کتابخانه‌های عمومی قائم شهر با پنج هزار عضو است.



دراین مراسم همچنین کتاب عروج به سماوات از استخبارات عراق نوشته و روایت جانباز شهید حجت الاسلام نورالدین رضایی رونمایی شد.