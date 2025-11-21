به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام‌جمعه خرمشهر به شلوغی پمپ‌بنزین‌ها و مشکلات کارت سوخت هشدار داد.

حجت‌الاسلام عادل‌پور، امام‌جمعه خرمشهر، با انتقاد از صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت، علت اصلی این وضعیت را محدود بودن کارت‌های سوخت آزاد و سقف مصرف آنها اعلام کرد و گفت: این مشکل نه به دلیل کمبود بنزین است و نه کمبود کارت؛ بلکه برای جلوگیری از قاچاق سوخت، محدودیت‌هایی اعمال شده است.

وی از مردم خواست برای کاهش ازدحام، از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند و افزود: کارت‌های آزاد برای افرادی است که کارت ندارند یا مصرفشان مازاد است، بنابراین استفاده غیرضروری موجب ایجاد مشکل برای دیگران می‌شود.

امام‌جمعه خرمشهر همچنین با اشاره به اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی که خسارت قاچاق سوخت را روزانه بیش از هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، گفت: کارتی شدن سوخت برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق ضروری است و مردم باید در این مسیر همراهی کنند.

او در ادامه چند راهکار برای رفع مشکلات موجود ارائه داد؛ از جمله تسریع در صدور کارت سوخت برای خودرو‌های فاقد کارت و استفاده مسئولان از روش‌های هوشمند و علمی برای کنترل قاچاق تا فشار و زحمت متوجه مردم نشود.

حجت الاسلام عادل‌پور در بخش دیگری از سخنانش به موضوعات مختلف هفته ازجمله ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هفته بسیج، نقش حلقه صالحین، شکست‌های آمریکا، قطعنامه شورای حکام و همچنین روند ساخت پل شهدای خدمت پرداخت و مجموعه این مباحث را در خطبه‌های نماز جمعه خرمشهر تشریح کرد.