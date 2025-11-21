طرحی که ترامپ برای برقراری صلح در غزه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد در حالی در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد که با گذشت چند روز از تصویب آن هنوز به ابهامات متعدد درباره نحوه تامین حقوق اساسی فلسطینیان و چگونگی اجرای این طرح پاسخ روشنی داده نشده است.

