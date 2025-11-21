به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، صفورا غایبی نائب رییس هیات جانبازان و معلولین استان با اعلام برگزاری مسابقات قهرمانی بوچیا جهت انتخابی مسابقات کشوری در سمنان گفت:۱۹ ورزشکار از شهرستان‌های سمنان مهدیشهر، گرمسار، دامغان و شاهرود در این دور ه از مسابقات شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه ۳۵ نفر در این رشته در استان مشغول به فعالیت هستند افزود: ۴ نفر در ۴ کلاس مختلف در رشته بوچیا به مسابقات قهرمانی کشوری که ۱۵ آذر برگزار خواهد شد، اعزام می‌شوند.