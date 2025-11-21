

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: هواپیمای ایلوشین امروز ساعت ۱۲:۱۵ برای دومین بار اقدام به ریزش آب روی نقاط فعال آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مرزن‌آباد کرد.

محمدی با بیان اینکه اولین پرواز هواپیمای ایلوشن در ساعت ۸ صبح انجام شده بود، افزود: این هواپیما با توانایی حمل ۴۰ تن آب برای دومین بار وارد آسمان منطقه شد و مأموریت اطفای حریق را به‌صورت موفق انجام داد.