دومین عملیات اطفای هوایی ایلوشین در الیت انجام شد
دومین عملیات اطفای هوایی آتش در منطقه الیت چالوس با هواپیمای ایلوشین انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: هواپیمای ایلوشین امروز ساعت ۱۲:۱۵ برای دومین بار اقدام به ریزش آب روی نقاط فعال آتشسوزی جنگلهای الیت مرزنآباد کرد.
محمدی با بیان اینکه اولین پرواز هواپیمای ایلوشن در ساعت ۸ صبح انجام شده بود، افزود: این هواپیما با توانایی حمل ۴۰ تن آب برای دومین بار وارد آسمان منطقه شد و مأموریت اطفای حریق را بهصورت موفق انجام داد.
او ادامه داد: در مجموعه دوبار اطفای هوایی آتش الیت توسط هواپیمای ایلوشین اثرگذاری این عملیات بهخوبی مشهود است.