به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی در نشست با رییس اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان و در حاشیه اولین نمایشگاه تخصصی فرصت‌های صادراتی گلستان در ترکمنستان گفت: افزایش چشمگیر مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد طرفین به درک متقابلی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر رسیدند و انتظار این است که این روند مطلوب تقویت شود.

ارودوف رییس اتاق بازرگانی ترکمنستان هم گفت: روابط تجاری کشور ما با ایران به ویژه استان گلستان در سطح خوبی قرار دارد و تجار ما مصمم هستند این روند را به بالاترین سطح برسانند.