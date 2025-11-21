پخش زنده
امروز: -
استاندار گلستان گفت: مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان در ۷ ماهه امسال افزایش چشمگیری داشته است و انتظار این است که این روند مطلوب تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی در نشست با رییس اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان و در حاشیه اولین نمایشگاه تخصصی فرصتهای صادراتی گلستان در ترکمنستان گفت: افزایش چشمگیر مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد طرفین به درک متقابلی از ظرفیتها و توانمندیهای یکدیگر رسیدند و انتظار این است که این روند مطلوب تقویت شود.
ارودوف رییس اتاق بازرگانی ترکمنستان هم گفت: روابط تجاری کشور ما با ایران به ویژه استان گلستان در سطح خوبی قرار دارد و تجار ما مصمم هستند این روند را به بالاترین سطح برسانند.