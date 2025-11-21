بیش از ۵۰ عنوان برنامه همزمان با هفته بسیج در شهرستان دنا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دنا گفت، بیش از ۵۰ برنامه عملیاتی در حوزههای مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، علمی و جهادی تدوین هزمان با هفته بسیج در پایگاههای مقاومت اجرا میشود. سرهنگ صادق عرفانی افزود: تجدید میثاق با شهیدان، غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهدای شهر پاتاوه سیسخت و سایر نقاط شهرستان، دیدار با خانوادههای معظک شهدا، اجرای طرح سراسری شهید غلامحسین غیبپرور با هدف دیدار و سرکشی صمیمی از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، با محوریت انتقال پیام مقاومت به نسل جوان از جمله این برنامهها است. سرهنگ صادق عرفانی اضافه کرد: حضور پرشور و سازماندهی شده بسیجیان در قالب حلقههای صالحین در میعادگاههای نماز جمعه شهرستان، برگزاری سخنرانیهای تخصصی و تبیینی قبل از خطبههای نماز جمعه با موضوعات نقش بسیج در جهاد تبیین و اهمیت انتخابات پیش رو از دیگر برنامههای هفته بسیج در شهرستان دنا است.