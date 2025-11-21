مسئولان دستگاه‌های اجرایی اندیمشک در قالب طرح محله محور، باحضور در منطقه بهارستان این شهرستان، مسائل و مشکلات این منطقه را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانبخش قلاوند، نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح محله محور، مدیران دستگاه‌های اجرایی با حضور در محله‌های مختلف شهرستان ضمن دیدار چهره به چهره با مردم، مشکلات محلات و اهالی را بررسی می‌کنند.

وی با اشاره به حضور مسئولان در منطقه بهارستان در قالب این طرح افزود: همه تلاش خود را برای رفع مشکلات حوزه‌های مختلف و جلب رضایت مردم به کار خواهیم گرفت.