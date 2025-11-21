



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در بیست‌وپنجمین دوره سلسله رویداد‌های ملی «تا ثریا» که به میزبانی شیراز و با حضور مسئولان استانی در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) برگزار شد، نشست تخصصی بررسی راهکار‌های توسعه گردشگری سلامت استان فارس با حضور مشاور عالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

دکتر «کوروش عزیزی» در این نشست، گردشگری سلامت را یکی از پتانسیل‌های برجسته و راهبردی استان فارس دانست و گفت: شیراز سال‌هاست به اعتبار علمی و درمانی شناخته می‌شود و همین جایگاه سبب شده بیماران از سراسر کشور و کشور‌های حوزه خلیج فارس برای بهره‌مندی از خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به این شهر مراجعه کنند.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری هدفمند از فرصت‌های موجود، افزود: برای توسعه پایدار در این حوزه، ضروری است کارگروه‌های تخصصی تشکیل و راهکار‌های عملیاتی تدوین شود تا بتوان با نقش‌آفرینی تسهیل‌گرانه بخش دولتی و ظرفیت‌های بخش خصوصی، به سازماندهی دقیق‌تری دست یافت.

دکتر عزیزی با اشاره به توان بالای دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: دانشگاه نزدیک به هزار عضو هیأت علمی دارد که حدود ۶۰۰ نفر از آنها در حوزه بالین فعالیت دارند و طیف گسترده‌ای از خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی را ارائه می‌کنند.

او همچنین افزود: در حال حاضر ۲۷ مرکز درمانی شامل ۸ بیمارستان دولتی، ۹ بیمارستان خصوصی، ۴ مرکز جراحی محدود، ۲ مرکز درمان ناباروری و ۴ درمانگاه تخصصی در استان فارس دارای قابلیت ارائه خدمات به بیماران خارجی هستند.

دکتر عزیزی فعالیت واسطه‌گران غیرمجاز را یکی از اصلی‌ترین تهدید‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از آسیب‌های جدی درمانی، بیماران خارجی باید از مرحله شناسایی در کشور مبدأ تا ارجاع به مراکز دارای صلاحیت، مسیر مشخص و استانداردی را طی کنند.

وی توضیح داد: در کشور‌هایی که ورود به ایران بدون ویزا انجام می‌شود، احتمال سوءاستفاده بیشتر است و در برخی موارد، بیماران به مراکز فاقد مجوز هدایت شده و با عوارض درمانی مواجه شده‌اند.

مشاورعالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد: باید سازوکاری برای صدور صلاحیت رسمی برای افراد و شرکت‌هایی که فعالیت می‌کنند تدوین شود تا فعالیت‌های غیرمجاز به شکل ریشه‌ای کنترل شود.

دکتر عزیزی در بخش دیگری از سخنانش، توسعه مسیر‌های پروازی شیراز را یک ضرورت دانست و گفت: برای جذب بیماران از کشور‌هایی مانند تاجیکستان و ازبکستان، افزایش پرواز‌های مستقیم یا ایجاد مسیر‌های جدید، کاملاً حیاتی است.

این نشست که بخشی از برنامه‌های رویداد ملی «تا ثریا» بود، با هدف بررسی چالش‌ها و ترسیم نقشه‌راه توسعه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت و در پیوند با پروژه شهر بین‌المللی سلامت شیراز برگزار شد.