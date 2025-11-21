پخش زنده
هفته یازدهم فوتبال بوندسلیگای آلمان جمعه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* جمعه ۳۰ آبان:
ماینتس - هوفنهایم
* شنبه اول آذر:
آگزبورگ - بایرن مونیخ
بایرن مونیخ - فرایبورگ
بوروسیا دورتموند - اشتوتگارت
هایدن هایم - بوروسیا مونشن گلادباخ
وولفسبورگ - بایرلورکوزن
اف ث کلن - آینتراخت فرانکفورت
* یک شنبه ۲ آذر:
ار بی لایپزیش - وردربرمن
سن پائولی - اونیون برلین
- در جدول بایرن مونیخ با ۲۸ امتیاز در صدر است و تیمهای ار بی لایپزیش با ۲۲ و بوروسیا دورتموند و اشتوتگارت با ۲۱ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم بایرلورکوزن با ۲۰ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت.