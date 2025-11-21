به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از یک فقره سازش قتل عمد در میاندوآب در راستای پویش به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌بخشم خبر داد.

ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: فردی در میاندوآب مرتکب قتل شده بود که پرونده پس از طی تحقیقات مقدماتی در شعبه کیفری یک در حال رسیدگی قرار داشت که به منظور صلح و سازش با تلاش رئیس دادگستری، دادستان، هسته‌های جهادی بخشایش میاندوآب، اولیای دم در ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام و به حرمت آن حضرت از حق خود گذشتند.

وی ادامه داد: این شانزدهمین سازش پرونده قتل استان از ابتدای سال است که با تلاش‌های صورت گرفته جهت اصلاح ذات البین به سازش ختم شده و این سازش در ایام شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) که به حرمت ایشان اتفاق افتاد و نشان از قلب بخشنده و ارادت اولیای دم به آن حضرت و اهل بیت عصمت و طهارت دارد.