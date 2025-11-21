فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نیروی زمینی ارتش گفت :یگان‌های پدافند هوایی این نیرو در جریان جنگ دوازده‌روزه با رژیم صهیونیستی در مجموع ۱۷ پهپاد متخاصم را و منهدم کردند که مهم‌ترین آنها پهپاد شناسایی ـ رزمی «هرون» بود.

امیر طاهری افزود : در جنگ 12 روزه 13 نیروی قرارگاه منطقه‌ای غرب نیروی زمینی ارتش به درجه رفیع شهادت نایل شده اند .

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا افزود: یگان‌های پدافند هوایی ارتش در این نبرد یکی از پهپاد‌های پیشرفته رژیم صهیونیستی را منهدم کردند؛ اقدامی که توجه کارشناسان نظامی را به خود جلب کرد و ده‌ها ریزپرنده نیز توسط سامانه‌های پدافندی ارتش هدف قرار گرفت.

وی افزود: پهپاد «هرون» با توان پرواز ۳۰ ساعته، سقف پرواز ۹ کیلومتر و سرعت ۱۵۰ تا ۱۸۰ کیلومتر در ساعت، از تجهیزات مهم رژیم صهیونیستی است و ارزش تقریبی آن حدود ۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. بخش عمده پهپاد‌های منهدم‌شده نیز از نوع «هرمس» بوده‌اند که توسط سامانه‌های بومی ایرانی هدف قرار گرفتند.







