پخش زنده
امروز: -
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نیروی زمینی ارتش گفت :یگانهای پدافند هوایی این نیرو در جریان جنگ دوازدهروزه با رژیم صهیونیستی در مجموع ۱۷ پهپاد متخاصم را و منهدم کردند که مهمترین آنها پهپاد شناسایی ـ رزمی «هرون» بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نیروی زمینی ارتش اعلام کرد : یگانهای پدافند هوایی این نیرو در جریان جنگ دوازدهروزه با رژیم صهیونیستی، موفق به شناسایی و انهدام ۱۷ فروند پهپاد متخاصم شدند که مهمترین آنها پهپاد پیشرفته «هرون» بود.
امیر طاهری افزود : در جنگ 12 روزه 13 نیروی قرارگاه منطقهای غرب نیروی زمینی ارتش به درجه رفیع شهادت نایل شده اند .
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا افزود: یگانهای پدافند هوایی ارتش در این نبرد یکی از پهپادهای پیشرفته رژیم صهیونیستی را منهدم کردند؛ اقدامی که توجه کارشناسان نظامی را به خود جلب کرد و دهها ریزپرنده نیز توسط سامانههای پدافندی ارتش هدف قرار گرفت.
وی افزود: پهپاد «هرون» با توان پرواز ۳۰ ساعته، سقف پرواز ۹ کیلومتر و سرعت ۱۵۰ تا ۱۸۰ کیلومتر در ساعت، از تجهیزات مهم رژیم صهیونیستی است و ارزش تقریبی آن حدود ۴۰ میلیون دلار برآورد میشود. بخش عمده پهپادهای منهدمشده نیز از نوع «هرمس» بودهاند که توسط سامانههای بومی ایرانی هدف قرار گرفتند.