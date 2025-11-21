با گذشت اولیای دم و تلاش مسئولان قضایی، محکوم به قتل عمد در میاندوآب به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) از مجازات قصاص رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، یک پرونده قتل عمد در شهرستان میاندوآب با گذشت اولیای دم به صلح و سازش ختم شد.

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر گفت: با تلاش رئیس دادگستری، دادستان و هسته‌های جهادی بخشایش میاندوآب، اولیای دم از حق خود گذشتند و محکوم به قصاص از مجازات بخشیده شد.

عتباتی با اشاره به اهمیت اصلاح ذات البین افزود: این شانزدهمین پرونده قصاص استان است که از ابتدای سال با تلاش‌های قضایی و مردمی به صلح و سازش ختم شده است. بخشش این پرونده به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) انجام شد و نشان‌دهنده ارادت و بزرگواری اولیای دم و توجه به ارزش‌های دینی و انسانی است.

وی تأکید کرد که چنین اقداماتی نقش مؤثری در کاهش خشونت، تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ صلح و گذشت در جامعه دارد.