مدیر اداره دامپزشکی هفتکل از اجرای رزمایش جهادی تخصصی در عرصههای دامی و زراعی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید ممبینی با اشاره به اجرای رزمایش جهادی تخصصی در عرصههای دامی و زراعی هفتکل، گفت: در این رزمایش که با مشارکت و همکاری گروههای جهادی و اداره جهاد کشاورزی شهرستان اجرا شد، دامهای شهرستان در برابر سویه جدید بیماری تب برفکی واکسینه شدند.
وی سمپاشی و ضدعفونی دامها و جایگاههای دام را از دیگر اقدامات در این رزمایش عنوان و تاکید کرد: از دامداران خواهشمندیم به منظور پیشگیری از شیوع بیماریهای دامی و مشترک با انسان با گروههای دامپزشکی مشارکت کرده و از ورود افراد متفرقه به دامداریها جلوگیری کنند.