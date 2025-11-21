شجره طیبه بسیج و بسیجیان در ابعاد و شرایط مختلف کشور یاری‌رسان مردم بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ امام‌جمعه شهر داران درخطبه‌های نماز جمعه گفت: بسیج در طول مدت خدمت و فعالیت فقط محدود به مسائل نظامی نبوده بلکه در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شرایط بحرانی یاری رسان کشور و مردم بوده است.

حجت الاسلام سیدشجاع الدین ابطحی بااشاره به حرکت جهادی بسیج در عرصه‌های مختلف افزود: از تحولات دنیا نظیر هوش مصنوعی نباید عقب بمانیم و تشکل‌های بسیج باید در زمینه هوش مصنوعی و توصیه‌های مقام معظم رهبری به صورت جهادی ورود و فعالیت کنند.

خطیب جمعه داران همچنین با اشاره به مطالبات فرهنگی شهرستان فریدن گفت: سرانه مطالعه شهرستان فریدن جزو سه شهرستان برتر استان قرارگرفته، اما کتابخانه عمومی این شهرستان در شهر داران چندین سال بلاتکلیف مانده و نیاز است کتابخانه عمومی شهر داران با پیگیری جدی مسئولان تکمیل و در اختیار نوجوانان، جوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان و مردم شهرستان قرار بگیرد.